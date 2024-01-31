مساعد وزير السياحة يتفقد المواقع الأثرية والمتاحف بالإسكندرية

تفقد الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار، عدد من المواقع الاثرية والمتاحف بمحافظة الاسكندرية جاء ذلك خلال افتتاح وزارة السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، صالة الدخول الجديدة بقلعة قايتباي بمدينة الإسكندرية، والتي تعتبر رابع صالة يتم تجهيزها بالمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية خلال 4 أشهر، ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار لتحسين التجربة السياحية بالمقصد السياحي المصري.

وقال الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي والمشرف، على الإدارة العامة لتطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف، إن افتتاح هذه الصالة أحد مستهدفات مشروع تطوير خدمات الزائرين التي تعمل الوزارة على تنفيذها بعدد من المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار على مستوى الجمهورية، وأن هذه الصالة الجديدة تضم ست بوابات إلكترونية متطورة بطاقة دخول تصل إلى 2000 سائح في الساعة.

وأشار إلى أن افتتاح الصالة بقلعة قايتباي أحد محاور مشروع تطوير الخدمات بالقلعة والذي يشمل تطوير شامل لدورات المياه، ومن المتوقع افتتاحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة وكذلك تطوير منفذ بيع التذاكر بهدف زيادة الطاقة التشغيلية له وتأهيله لتشغيل ماكينات الخدمة الذاتية.

وتفقد الدكتور مساعد وزير السياحة والآثار، عدد من المواقع الأثرية والمتاحف بمحافظة الإسكندرية شملت مناطق كل من المسرح الروماني، وعمود السواري، وكوم الشقافة، ومقابر مصطفى كامل، والمتحف اليوناني الروماني، وذلك لمتابعة تنفيذ أعمال التطوير المختلفة بها، رافقه خلالها ألاء سمير مستشار الأمين العام للمجلس الأعلى الأثار للتحول الرقمي والدكتور باسم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لتطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والسياحية والمتاحف.

جدير بالذكر أنه تم افتتاح عدد من صالات الاستقبال خلال الفترة الماضية منها صالة استقبال زائري معبد كوم إمبو في أسوان أوائل الشهر الجاري، وصالة معبد إدفو في سبتمبر الماضى ومعبد أبو سمبل في أكتوبر الماضي