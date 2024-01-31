مصادرة 25 طن أرز مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في المنيا

شنت مديرية التموين بمحافظة المنيا ،برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ، حملات تموينية مكثفة ، على الأسواق والمحال التجارية ، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، رؤساء الوحدات المحلية .

بمتابعة وتكثيف الحملات الرقابية ، على الأسواق والمحال التجارية ، على مستوى كافة مراكز وقرى المحافظة بشكل مستمر ، بالتعاون مع الجهات المعنية لضبط الأسواق ، والتأكد من صلاحية المعروضات والإلتزام بالأسعار المقررة والمعلنة ، فضلاً عن الحملات اليومية على المخابز البلدية ، وتحرير محاضر فورية للمخالفين، حفاظاً على حقوق المواطنين.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب المنيا ، بالتعاون مع مديريات ، الطب البيطري ، والتموين ، والصحة ، بحملة تفتيشية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية ، والمخابز البلدية ، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المقدمة للمواطنين، والإلتزام بالقرارات التموينية الصادرة.

حيث أسفرت الحملة التموينية ، عن تحرير 23 محضرا تموينيا ، منها 10 محاضر في مجال الأسواق ، جاءت ما بين ( عدم وجود شهادة صحية - عدم الإعلان عن الأسعار - عدم وجود فواتير) ، وفي مجال المخابز البلدية ، تم تحرير 11 محضرا تموينيا ، تنوع ما بين ( نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم نظافة ) ، إلي جانب تحرير محضرين لعرض وبيع لحوم منتهية الصلاحية ، و التحفظ على طن أرز ، و67 كجم لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي.

وفى ذات السياق ، حررت الوحدات المحلية لمراكز ، (أبوقرقاص ـ بنى مزار- سمالوط ) ، 50 محضرا مخالفا ، خلال حملات رقابية وتفتيشية ، على المخابز والأسواق ، لإحكام الرقابة ، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة ، منها ، 45 محضرا تموينيا للمخابز البلدية بأبوقرقاص جنوب المنيا ، جاءت ما بين ، (نقص وزن ـ غير مطابق للمواصفات ـ عدم نظافة ـ عدم صرف بون ـ عدم وجود سجلات ـ عدم الإعلان).

بالإضافة ، إلى تحرير 8 محاضر وإعدام 48 كيلو من الأغذية المختلفة ، وتحرير 5 محاضر لمحلات تجارية بمركز بنى مزار ، ما بين، ( عدم وجود شهادة صحية ـ عدم وجود فواتير) ، وفى سمالوط ، تم مصادرة 25 طن أرز ، و73 كرتونة زيت بمصنع مكرونة بمجلس قروى شوشة ، بهدف الإحتكار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ويأتى تكثيف الحملات والمتابعة الميدانية والرقابة على الأسواق ، و التنسيق المستمر بين مديريات ، التموين ، والصحة ، والطب البيطرى ، تنفيذا لتوجيهات محافظ المنيا ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي الأخير للمحافظة ، والتأكيد على زيادة الكميات المعروضة من السلع ، لمنع أي ممارسات احتكارية ، أو محاولات للتلاعب بالأسعار والغش التجاري ، وإلزام التجار وأصحاب المحال التجارية ، بأسعار السلع وجودتها ، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.