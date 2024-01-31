القاهرة الدولي للكتاب أغلق أبوابه أمس برقم زوار استثنائي.. شاهد

كشف أحمد نبيل، مراسل “إكسترا نيوز”، من معرض القاهرة الدولي للكتاب، عن الأوضاع والإقبال الجماهيري داخل المعرض، مشددًا على أن هناك إقبال كبير من الزوار على المعرض خلال الأيام الماضية.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

وأوضح أن معرض القاهرة للكتاب الدولي أغلق أبوابه أمس برقم استثنائي، إذ وصل عدد الزوار في يوم واحد إلى نحو 355 ألفا و201 زائر، مشددًا على أنه بإضافة هذا الرقم لمجمع الزائرين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بالنسبة للأيام الستة الماضية، يصل أعداد الزائرين إلى مليون و993 ألف زائر.

وأشار إلى أن البيان الصادر من وزارة الثقافة أكد أن المعرض في أيامه الـ6 الماضية اقترب من كسر حاجز 2 مليون، وهو رقم استثنائي آخر إحصاء بالنسبة للأعوام الماضية.

وقال التقرير: "نقطة التقاء سنوية في العاصمة القاهرة من خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 تجمع محبي الثقافة والمتخصصين والدارسين وذوي الهمم من كل أنحاء العالم".

وأضاف: "بمجرد دخولك جناحا معينا لدولة ما؛ تزور هذا البلد وتتذوق ثقافتها وتاريخها من خلال آلاف الكتب والروايات والندوات والقصص، لتبني جسورا ثقافية بمشاكة دولية عربية".

معرض الكتاب

وتابع: "الذهاب لمعارض الكتاب حدث دولي وعربي، ومعرض القاهرة الدولي للكتاب جذب جمهوره منذ اليوم الأول بإحصاءات أولية تجاوزت المليون زائر".