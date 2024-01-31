طرح مصنع تدوير المخلفات الصلبة شمال قنا أمام المستثمرين

طرحت محافظة قنا، مشروع مصنع تحويل المخلفات الصلبة الى أسمدة عضوية وإنتاج الوقود الصلب البديل RDF بمنطقة هو الصناعية بنجع حمادي، شمال قنا، للاستغلال والتشغيل.

ويقع المصنع على مساحة 26.5 ألف متر مربع، و تصل طاقته لنحو 30 طن في الساعة بعدد 2 خط إنتاج، وتشمل أنشطة المصنع استقبال المخلفات وعمل فرز أولى لها لاستبعاد المخلفات غير الصالحة للمعالجة ونقلها مع المرفوضات الناتجة من المعالجة إلى المدفن المحكوم

والتقى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأربعاء، عدد من المستثمرين لبحث فرص الاستثمار، واستغلال وتشغيل مصنع تحويل المخلفات الصلبة إلى أسمدة عضوية وإنتاج الوقود الصلب البديل RDF.

و قال المحافظ، إن القيادة السياسية تولي اهتمام خاص بملف الاستثمار، و المستثمرين وتشجيع القطاع الخاص والتنسيق التام مع القطاع الحكومى لتذليل أي عقبات، وتقديم كافة أوجه الدعم مع تحقيق الصالح العام.

وتابع من ثم تعمل المحافظة علي توفير المناخ المناسب للاستثمار بالمناطق الصناعية وخارجها من خلال السعي إلي استقطاب المزيد من الاستثمارات، لخلق فرص عمل حقيقية للشباب وخفض نسبة البطالة وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة علي ارض المحافظة مما يسهم ذلك بشكل فعال في الارتقاء بمستوي المعيشة لأبناء المحافظة وتوفير حياه كريمة لهم .

و أشاد المستثمرين، بالتيسيرات التى تقدمها المحافظة للمستثمرين للنهوض بقطاع الصناعة والاستثمار، كما اشادوا بحرص محافظ قنا ، على عقد اجتماعا شهريا مع المستثمرين لمتابعة انتظام العمل بمصانعهم ، وبحث طلباتهم ومواجهة التحديات التى تعترض استثماراتهم .

حضر الاجتماع، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد نصر مدير إدارة البيئة بالمحافظة، والمهندس محمود مبروك استشاري البرنامج الوطني بمحافظة قنا، وعبدالرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار، وعدد من القيادات التنفيذية.

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ومحافظ قنا، مشروع توسعات مصنع المعالجة والتدوير للمخلفات الصلبة بنجع حمادي، ضمن مشروعات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ، وذلك في إطار الاحتفالات بيوم البيئة العالمي فى 8 يونيو من العام الماضي.