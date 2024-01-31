الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية في محور التقدم الصبرة وتل الهوا

ابو حمزة
ابو حمزة

قالت سرايا القدس، إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع، مع جنود وآليات العدو في محور التقدم الصبرة وتل الهوا جنوب غرب غزة.

 

وأعلنت كتائب القسام، عن استهداف جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" في تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وشن الاحتلال الإسرائيلي غارة على جحر الديك وسط قطاع غزة.

 

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في القطاع إلى 26900 قتيل و65949 مصابا، منذ بدء الحرب بين إسرائيل و"حماس" في السابع من أكتوبر.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد قتلاه إلى 644 جنديا والمصابين إلى 2797.

 

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