فرق مناوبات سوهاج تراجع مواقع مياه الشرب والصرف الصحى

اكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب ان فرق المناوبات التى يتم الدفع بها يوميا تقوم بتسجيل الملاحظات الفنية والادارية بجميع مواقع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى لتقوم جميع قطاعات الشركة بالعمل على تلافى هذه الملاحظات وتحسين انظمة التشغيل والصيانة وتحقيق رضا المواطنين.

واوضح رئيس مياه سوهاج ان فرق المناوبات تقوم بمتابعة تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى والتاكد من استمرار عمل المحطات على مدار 24 ساعة والقيام باعمال الصيانة الدورية والالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات هذا بالاضافة الى التاكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية وكذلك مطابقة السيب النهائى بمحطات معالجة الصرف الصحى.

واوضح الكيميائى منصور صابر على نائب رئيس مجلس الادارة لشئون المعامل والجودة انه تم تفقد 172 موقع تتمثل فى 13 محطة مياه شرب سطحية وعدد 9 محطات معالجة صرف صحى وعدد 25 محطة مياه شرب مدمجة ونقالى ومطورة و 60 محطة رفع صرف صحى وعدد 65 محطة مياه جوفية هذا بالاضافة الى مواقع اصلاح كسور خطوط مياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة شكاوى المواطنين الخاصة بجودة المياه وذلك لتحقيق رضا المواطنين.