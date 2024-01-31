"تعالوا نحلم" مبادرة المصريين في أمريكا لمواجهة التحديات



في مبادرة هي الأولى من نوعها للمصريين المقيمين في أمريكا يقيم برنامج المرأة الفاضلة تحت رعاية المجلس العام للكنائس الرسولية في مصر برئاسة القس ناصر كتكوت احتفالية تحت عنوان "تعالوا نحلم" بهدف مساندة الدولة المصرية وذلك في بيت الواحة بوادي النطرون بعد غد الجمعة.

البياضي : مساندة الدولة المصرية واجب وطني في الوقت الحالي



قالت إيفيت إسحق البياضي مقدمة البرنامج ومنظمة الحفل أن مصر تستحق منا الكثير وأن ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على الدولة المصرية يستحق منا الكثير وأولها تدعيمه والوقوف خلفه في تلك المرحلة الصعبة التي تواجه البلاد، وهو واجب وطني ينبغي تكريسه بين جموع المواطنين.



وأشارت أيفيت إسحق أن ما يحاك ضد الدولة المصرية من مؤامرات من قوى الشر سواء من الداخل أو الخارج تلزمنا كأبناء مصر المقيمين في أمريكا أن يكون لنا دورا إيجابيا في مساندة دولتنا، وتشجيع كافة المواطنين في مصرنا العزيزة بضرورة الوقوف صفا واحدا مع دولتنا فيما تواجهه من تحديات خلال هذه الفترة العصيبة، ولاسيما على الجانب الأقتصادي والمتغيرات العالمية الحادثة في هذا الشأن وحان الوقت لدعوة كل فئات المجتمع للوقوف مع دولتنا كنوع من رد الجميل لبلدنا التي تربينا ونشأنا فيها وتفتح لنا زراعيها في كل الأزمنة.

قال الكاتب الصحفي أرمنيوس المنياوي المستشار الإعلامي للاحتفالية أن هذه الفاعلية جديرة بالإهتمام لأنها تأتي من أبنائنا في الخارج وتحديدا المصريين المقيمين في أمريكا وهو أمر يستحق أن ندعمه ونشجع مثل تلك الفعاليات لأنها تخرجنا من كابوس الإحباط وتمنحنا طاقة أمل جديدة وأيضا فهي فعالية وطنية وتبين كم أن المصريين الذين يعيشون خارج مصر يعيشون معنا تحدياتنا بل ويشاركوننا فيما يواجهنا من تحديات وأيضا تشعرنا كمواطنين بأننا لا بد وأن يكون لنا دورا في مساندة قيادتنا السياسية وقبول التحدي للخروج من أي أزمات تواجه الدولة المصرية.





ونبهت البياضي إلى أن الفاعلية سوف يشارك فيها العديد من الشخصيات العامة ورجال الدين وبعض أعضاء مجلس النواب وتتضمن كلمات وطنية وإجتماعية وروحية وأيضا سيكون هناك فقرات رياضية سواء للكبار أو الصغار على هامش الاحتفالية.