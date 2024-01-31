احتكر ربع مليون طن أغذية.. سقوط تاجر في قبضة الأمن بالمنيا

نجح قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن المنيا، في ضبط تاجر سلع غذائية ويمتلك عدة محلات ومخازن "له معلومات جنائية"، لقيامه بتخزين كميات كبيرة من السلع الغذائية وإخفائها بمخزن خاص به كائن بدائرة مركز شرطة المنيا، بقصد حجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثرت قوات الأمن بداخل المخزن المشار إليه على (231,64 طن سكر حر - 67,306 طن مكرونة - 100,273 كرتونة جبن متنوعة – 53,900 طن أرز – 53,544 طن زيت – 3,500 طن دقيق – 128,12 طن سمن – 1,740 طن ألبان)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.