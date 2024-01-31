الإيقاع بـ 5 تشكيلات عصابية وسقوط 12 متهمًا بالبلطجة

شنت أجهزة الأمن، حملات مُكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

أسفرت جهودها في مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط (5) تشكيلات عصابية ضمت (16) متهم إرتكبوا (30) حادث متنوع .

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين، تم ضبط (47) متهما.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، تم ضبط (12) متهما.

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط (245) دراجة نارية مخالفة.