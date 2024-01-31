الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط 283 قضية اتجار مخدرات خلال حملات أمنية

بوابة الوفد الإلكترونية

تتواصل الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها فى مجال ضبط قضايا المخدرات: عن ضبط (283) قضية مواد مخدرة بإجمالى (302) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (126,955 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (34,200 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (17,312 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (13,100 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 5,901 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 2,340 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت ( 1,800 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت ( 710 جرامات).

 (1383) قرصا مخدرا.

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