رئيس جامعة كفر الشيخ : تحقيق حلم المدينة الطبية بات قريباً

تفقد رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقى ، الأربعاء ،أعمال إنشاء الموقع العام لمستشفى الطوارئ، والعيادات الخارجية والتعليم الطبى و تجهيزات مستشفى الأورام الجامعى للوقوف على أحدث مستجدات الحالة الإنشائية و نسب تنفيذ المشروع فى إطار المرحلة الثانية لإنشاء المدينة الطبية فى الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور طه اسماعيل عميد كلية الطب البشري، والدكتور حاتم الجوهري مدير المستشفيات الجامعية، ومسؤولى الشركة الوطنية للمقاولات "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية".

أكد د. دسوقي أن الجامعة تسابق الزمن للانتهاء من إنجاز مستشفى الطوارئ والأورام والعيادات الخارجية والمقامة داخل الحرم الجامعي، في إطار استكمال المنظومة الطبية والارتقاء بها بإنشاء المستشفيات الجديدة ذات التخصصات الضرورية والملحة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبما يتواكب مع تطلعات الجمهورية الجديدة.

و أوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الأعمال جارية في مستشفى الطوارئ ومستشفى الأورام والعيادات الخارجية، كأحدث الإنشاءات الطبية التي تشهدها الجامعة، ضمن المنظومة الطبية التي تتميز بها .

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن حلم الانتهاء من إنشاء المدينة الطبية داخل الجامعة بات قريباً وسيصبح إنجازًا كبيرًا للقطاع الطبي بالمحافظة وهو حلم لأبناء كفر الشيخ، بدلًا من الانتقال لمستشفيات الطوارئ والأورام بالمحافظات المجاورة.

وأشار إلى أن المشروع سيقدم خدمة طبية متميزة لمحافظات الدلتا كما يعد مشروعا قوميا لمحافظة كفرالشيخ.