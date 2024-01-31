تفاصيل تعدي مرافق مريض على طبيب داخل مستشفى المطرية

تباشر نيابة شرق القاهرة، اليوم الاربعاء، التحقيق في واقعة تعدى مرافق مريضة على طبيب داخل مستشفى المطرية التعليمي، بقطعة حديدية، مما أسفر عن إصابته بإصابات خطيرة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

وكشفت من التحريات الأولية أن المرافق للمريض طلب الدخول إلى المريض داخل العناية المركزة إلا أن الطاقم الطبي رفض الزيارة بسبب حالته لا تسمح بذلك فقام بالتعدي على الطبيب بضربه.

وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في مكان الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغا بتعدي مرافق مريضة بقطعة حديدية على أحد الأطباء داخل مستشفى المطرية التعليمي، ما أحدث إصابات بالغة للطبيب تستلزم وضعه في العناية المركزة، وانتقل رجال مباحث قسم شرطة المطرية إلى موقع البلاغ، وتم ضبط المتهم بارتكاب الواقعة، وتبين أنه زوج ابنة مريضة محجوزة في العناية المركزة في المستشفى.