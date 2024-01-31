أول إجراء قضائي حول عاطلين بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار

أصدرت نيابة المطرية، قرارًا بحبس عاطلين، بتهمة بالحفر والتنقيب عن الآثار، بقصد بيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة، 4 أيام على ذمة التحقيق.

البداية كانت بقيام شخصين بالاتفاق فيما بينهما على بالحفر والتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بمنطقة المطرية، بقصد استخراجها وبيعها لأحد عملائهما نظير مقابل مادى.

وتبين من خلال التحقيقات الأولية مع المتهمين، أنهما قاما بالاتفاق على الحفر والتنقيب داخل منزل أحدهما الكائن بالمنطقة، واستخراج القطع الأثرية وبيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة، فقام المتهمان بإحضار لوازم الحفر والتنقيب وأحدثوا حفرة داخل المنزل كبيرة وبعمق، اعتقادا منهما بوجود مقبرة أثرية أسفله.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبسهما على ذمة التحقيقات.