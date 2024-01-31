PayPal تسرح 2500 موظف

تقوم شركة PayPal بتسريح تسعة بالمائة من قوتها العاملة، حسبما أخبر الرئيس التنفيذي للشركة Alex Chriss الموظفين في رسالة يوم الثلاثاء أعلنتها PayPal بعد ساعات.

ذكرت بلومبرج في وقت سابق أن القرار سيؤثر على نحو 2500 موظف، الذين سيعرفون مصيرهم بين اليوم ونهاية الأسبوع. تأتي عمليات تسريح العمال في PayPal بعد عام تقريبًا من قيام الشركة بتسريح أكثر من 2000 عامل لخفض التكاليف.

على الرغم من تسريح الآلاف من الوظائف في عام 2023، استمرت عمليات تسريح العمال في شركات التكنولوجيا حتى عام 2024. وفي نفس اليوم الذي قامت فيه شركة PayPal الأخيرة بتسريح العمال، أجرت شركة Jack Dorsey’s Block، الشركة التي تمتلك Cash App وFoundal وSquare، جولتها الثانية من تسريح العمال في اثنتين. أشهر، مما أدى إلى قطع ما يقرب من ألف شخص. في وقت سابق من هذا الشهر، قامت شركة جوجل بتسريح أكثر من ألف عامل في أقسام المساعد والأجهزة، حيث حذر الرئيس التنفيذي ساندر بيتشاي الموظفين من الاستعداد لمزيد من التخفيضات خلال العام. قامت شركات Discord وeBay وRiot Games وTikTok وMicrosoft وiRobot وAmazon وUnity وDuolingo، من بين شركات أخرى، بإلغاء آلاف الوظائف بشكل جماعي في يناير.

كانت PayPal واحدة من أوائل الشركات في صناعة المدفوعات عبر الإنترنت، ولكن في السنوات الأخيرة، دخل منافسون مثل Zelle وشركات التكنولوجيا ذات الجيوب الكبيرة مثل Apple إلى الفضاء. المنافسة في صناعة المدفوعات تضع ضغوطًا على PayPal. وأشارت بلومبرج إلى أن أربعة محللين خفضوا تصنيف أسهم الشركة هذا الشهر. وقال كريس في الرسالة إن الشركة "ستواصل الاستثمار في مجالات الأعمال التي نعتقد أنها ستخلق النمو وتسرعه".

وتحدث عمليات تسريح العمال في PayPal على الرغم من النمو القوي للشركة طوال عام 2023. وبلغت إيرادات الشركة اعتبارًا من سبتمبر 2023 7.42 مليار دولار، بزيادة قدرها أكثر من ثمانية بالمائة مقارنة بإيراداتها في العام السابق. لقد تجاوزت توقعات الأرباح وسجلت "نموًا مضاعفًا" في عدد المعاملات التي تمت عبر منصتها. وأشارت المعلومات إلى أن كريس، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة في سبتمبر 2023، قال في آخر مكالمة لأرباح PayPal في نوفمبر 2023 إن تكاليفها "مرتفعة للغاية" و"تبطئنا".