كيف تصل مصر لـ30 مليون سائح في 2028 (ِشاهد)

كشف باسم حلقة نقيب السياحيين، أن الدولة المصرية تعول بشكل كبير على قطاع السياحة ليكون أحد قاطرات التنمية الاقتصادية لمصر في المرحلة المقبلة.

مصر تستهدف 30 مليون سائح

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تستهدف 30 مليون سائح خلال عام 2028 وهذا الرقم قابل للزيادة.

وأكد أن هذا يتطلب زيادة مقاعد رحلات الطيران القادمة لمصر، وزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق المصرية لاستقبال هذه الأعداد والتوسع في الحملات الترويجية.

هناك زيادات حاليا في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بنسبة 25 %

ولفت باسم حلقة نقيب السياحيين، إلى أن هناك زيادات حاليا في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بنسبة 25 % عن نفس الفترة من العام الماضي، وهذا انعكس على نسبة الإشغال في القاهرة والجيزة.

جديربالذكر على هامش فاعليات منتدى السياحة الافريقي والذي يعقد بمدينه شرم الشيخ، التقى اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء بكل من السفير صالح موتلو شن سفير تركيا في مصر، والسفير امجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية في مصر، وذلك بأحد المنتجعات السياحية بمدينه شرم الشيخ.

وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون المشترك خاصه في المجال السياحى، كما طرحت فكره تبادل الوفود الثقافية والرياضية والفنية والذي يتم من خلال توقيع بروتوكولات توأمه بين المدن السياحية، ومن الجدير بالذكر ان هناك اتفاقيه توأمه موقعه بين مدينه شرم الشيخ واحد المدن السياحية التركية.

كما طرح دراسة اقامة اتفاقية اخي بين مدينة شرم الشيخ واحدي المدن السياحية التركية، وذلك من اجل تفعيل الشراكة والتعاون بين الجانبين.