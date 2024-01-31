للطلاب والطالبات.. مواعيد التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الورقي

حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية، مواعيد التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الورقي، لكلا من الطلاب والطالبات، والذي يتم بشكل إلكتروني.

ونشرت العناية بالمستفيدين الخاصة بهيئة تقويم التعليم والتدريب عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا، مواعيد التسجيل الخاصة بالطلاب والتي تتاح يوم الاثنين الموافق 5 فبراير، أما الطالبات سيقومون بالاختبار التحصيلي يوم الاثنين الموافق 12 فبراير.

وأعلنت الهيئة أن الاختبار يتم من خلال موقع المركز الوطني للقياس عبر الرابط التالي..

https://e-services.etec.gov.sa

وأشارت الهيئة، أن فترة التسجيل المبكر ستنتهي يوم 6 أبريل المقبل، على أن تكون فترات الاختبارات من 9 مايو 2024 حتى 13 من نفس الشهر للاختبار التحصيلي الأول، ومن 23 مايو حتى 27 من نفس الشهر 2024 للثاني.

طريقة الاستعلام عن اختبار القدرات

ويمكنك الاستعلام عن اختبار القدرات عبر موقع مركز قياس من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع قياس وتسجيل الدخول .

الذهاب إلى الصفحة الرئيسية في الملف الشخصي.

اختيار أيقونة النتائج.

تظهر قائمة منسدلة بنوع الاختبار يتم تحديد نوع الاختبار.

اختيار التفاصيل لتظهر كل المعلومات وآلية حساب الدرجات.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب تأسست عام 1438هـ، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (94)، بوصفها جهة ذات شخصية اعتبارية ومستقلة مالياً وإدارياً، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، كما صدر تنظيم الهيئة في كيانها الجديد عام 1440هـ، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (108) بما يعزز دورها في التقويم والقياس واعتماد المؤهلات في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص؛ ورفع جودة تلك المؤهلات وكفاءتها، وجعلها مساهمة في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، حيث تعمل الهيئة مع كافة الجهات الوطنية ذات العلاقة لضمان وضبط جودة مؤسسات وبرامج التعليم والتدريب في المملكة وضبط جودة مخرجاتها ومواءمتها مع سوق العمل، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.