أنباء عن انتهاء تعاقد الزمالك مع السعيد

بعد مفاوضات شاقه

ترددت أنباء قوية عن وصول نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب إلى اتفاق مع مسئولى بيراميدز بشأن الحصول على الاستغناء الخاص بنجم الفريق عبد الله السعيد حي سيدفع الزمالك 12 مليون جنيه، بالإضافة إلى المديونيات السابقة وتصل إلى 18 مليون اقترب نادى الزمالك من إتمام صفقة عبد الله السعيد وجرت خلال الساعات الماضيه مفاوضات جادة بين حسين لبيب ومسؤولى بيراميدز على الخطوط النهائية لإتمام الصفقة فى ظل تمسك اللاعب بالانتقال للزمالك.

وتمسك المجلس أيضا باتمام الصفقه ويجري الإتفاق حول تسديد مستحقات بيراميدز المتأخره من صفقة عمر جابر وعماد نبيل دونجا وقيمتها 18 مليون جنيه بالإضافة إلى عشرة ملايين جنيه أو بيع إبراهيما نداى بصفة نهائية