الزمالك ينهي اتفاقه لضم زياد كمال لاعب إنبى

فى الميركاتو الشتوي

أنهى نادى الزمالك التعاقد مع زياد كمال لاعب وسط نادي أنبي كاعاره لنهاية الموسم مع وجود نية الشراء اللاعب يلعب في مركز الوسط المدافع بصفة أساسية، لكنه يملك قدرات هجومية تمكنه من اللعب كذلك في مركز الوسط المهاجم.

هذا الموسم شارك صاحب الـ𝟮𝟯 عاما في 𝟲 مباريات مع فريق أنبي بصورة أساسية، وغاب عن باقي المباريات بداعي الإصابة، سجل خلالهم هدفين منهم هدفاً سجله في الزمالك.

زياد كمال لاعب جيد لكنه يعاني أزمة كبيرة فيما يتعلق بالجاهزية البدنية، هذا الموسم غاب عن نصف مباريات فريقه بداعي الإصابة، وفي الموسم الماضي كذلك غاب عن أكثر من 𝟮𝟬 مباراة، بسبب الإصابة، وحتى الموسم قبل الماضي غاب كذلك عن أكثر من 𝟭𝟱 مباراة بسبب الإصابة.