سقوط المتهم بالتخلص من شخص بسلاح نارى فى أسوان

ألقت أجهزة الأمن، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على آخر بسلاح أبيض خلال مشاجرة بينهم بأسوان، ما أدى لوفاته، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أسوان بمديرية أمن أسوان من إحدى المستشفيات باستقبالها عامل مقيم بدائرة قسم شرطة أسوان مُصاب بجرح طعنى نافذ بالصدر وتوفى أثر إصابته.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

بالفحص وسؤال والدته قررت بحدوث مشاجرة بينه وبين عاطل، لخلافات مالية بينهما تعدى خلالها على نجلها بسكين كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وعقب تقنين الإجراءات وبإستهدافه أمكن ضبطه والأداة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.