أوهمهم باستيراد السيارات.. سقوط متهم بالنصب على المواطنين

ألقت أجهزة الأمن، القبض على أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على استيراد السيارات لهم من الخارج، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة القاهرة بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على استيراد السيارات من الخارج من خلال علاقاته بالمسئولين لدى الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة حاصل على بكالوريوس"له معلومات جنائية"، وتبين قيامه بممارسة نشاط إجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية على النحو المشار إليه.

قبل تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (2 خاتم أكلاشيه مقلدين - دفاتر شيكات بنكية بإجمالى مبالغ 18 مليون جنيه تقريباً - مستندات خاصة بالمجنى عليهم - 3 هواتف محمولة - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.