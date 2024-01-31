محافظ الدقهلية يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المشروعات الجاري تنفيذها بمراكز ومدن وأحياء المحافظة في كافة القطاعات في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2023، ومتابعة عمال المشروعات الجارية بنطاق مراكز ومدن بلقاس وميت غمر.

وقالت المحاسب غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس انه تم متابعة تنفيذ اعمال رصف شارع فواز بالمدينة وأعمال تركيب الانترلوك ببعض الشوارع الجانبية لتوفير بيئة ملائمة وتحسين الصورة البصرية للمواطنين وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية واستهدفت المتابعة الوقوف علي معدلات التنفيذ وتذليل المعوقات للانتهاء من التنفيذ وفقا للبرامج الزمنية المقررة.

وأكد للواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر، أنه تم متابعة تنفيذ أعمال فرد السن ودمكه لاستكمال أعمال الرصف بشارع جسر النيل بطول 2 كيلو متر من الطريق السريع حتى ميدان العروبه، كما تم متابعة اعمال قطع الفرما والتكسير بشارع سكة دقادوس بطول 1.5 ك متر من الطريق السريع حتي العاشر من رمضان مرورا بمستشفي دقادوس وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وقال إن أعمال الرصف تسهم في تحقيق السيولة المرورية وإضفاء لمسة جمالية حيث يمثل الشارع شريان رئيسي داخل مدينة ميت غمر.

ولفت محافظ الدقهلية، إلى أهمية تكثيف العمالة لدفع العمل وزيادة معدلات الاداء في جميع المشروعات والعمل الجاد في تذليل معوقات التنفيذ، مشيرا لضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للانتهاء من كل المشروعات التي يتم تنفيذها في اطار الخطة هذا العام لدخولها الخدمة وتحقيق وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين.

جاء ذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بضرورة متابعة تنفيذ المشروعات التي تلبي احتياجات المواطنين بالمحافظات، وبالمتابعة المستمرة من السيد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية خاصة فيما يتعلق بمشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات.