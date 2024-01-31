الغربية: صيانة مكثفة لأعمدة الإنارة بالمحلة

قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، برئاسة اللواء عمرو محمد فكرى بتنفيذ أعمال صيانة مكثفة لأعمدة الإنارة بمركز المحلة، تحت إشراف المهندس محمد السباعي نائب رئيس مركز المحلة و بمشاركة قسم الإنارة وقد تمكنت من صيانة 220 عامود إنارة بالعديد من الوحدات المحلية.

يذكر أنه تضمنت الأعمال صيانة أعمدة الإنارة بمدخل مشوبر وطريق البنوان / الشرقية بالبنوان و طريق المحلة / دمرو و مدخل عزبة البيطار بنطاق ميت الليت وقرية سنبارة بدمرو و طريق لابشيط و دنوشر بالعامرية ومدخل القرية بمحلة حسن وشوارع قرية صفط تراب كما تم زراعة أعمدة إنارة بطريق قرية دنوشر بالعامرية وقرى سندسيس وعزبة طه بالمعتمدية كما تم إصلاح عامود مائل وشد الأسلاك عليه بقرية صفط تراب ومراجعة الخلايا و مفاتيح الإنارة بالعامرية.

هذا بجانب متابعة قرارات مجلس الوزراء والالتزام بخصوص أعمال ترشيد الكهرباء على الطرق الرئيسية بنسبة 75%