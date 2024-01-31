أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء في الأسواق المحلية للمستهلك

أسعار الخضار.. شهدت أسعار الخضار والفاكهة خلال تعاملات اليوم الأربعاء بالأسواق المحلية، تباينا سعريا، وبالرغم من تفاوت أسعار الخضار في الأسواق المحلية، إلا أن المواطنين وربات البيوت يُقبلون يوميًا على الأسواق لشراء احتياجاتهم اليومية، وسجل اليوم سعر البصل للمستهلك من 10 إلى 22 جنيها.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد بالأسواق المحلية، وتحرص الوفد على تقديم كل المعلومات اللازمة التي تطرأ على أسعار الخضار بسوق العبور للجملة، كخدمة لحظية يقدمها قسم الاقتصاد بالوفد للوقوف على آخر التطورات السعرية المستحدثة بالأسعار، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء

سوق الخضار

أسعار الخضار اليوم

سجل اليوم سعر الطماطم للمستهلك من 3.5 إلى 5.5 جنيه

سجل اليوم البطاطس للمستهلك من 5.5 إلى 9 جنيهات

سجل اليوم سعر البصل للمستهلك من 10 إلى 22 جنيها

سجل اليوم سعر الكوسة للمستهلك من 9 إلى 13 جنيها

سجل اليوم سعر الجزر للمستهلك من 2 إلى 4.5 جنيه

سجل اليوم سعر الفاصوليا للمستهلك من 12 إلى 22 جنيها

سجل اليوم سعر الباذنجان بلدي للمستهلك من 5 إلى 7 جنيهات

سجل اليوم سعر الباذنجان رومي للمستهلك من 3 إلى 4.5 جنيه

سجل اليوم سعر الباذنجان الأبيض للمستهلك من 5 إلى 7 جنيهات.

سجل اليوم سعر الخيار صوب من 8 إلى 10 جنيهات

سجل اليوم سعر الخيار بلدي 8 من إلى 10 جنيهات

سجل اليوم سعر القلقاس من 12 إلى 15 جنيها

سجل اليوم سعر البطاطا من 3.5 إلى 7.5 جنيه

سجل اليوم سعر الثوم من 20 إلى 60 جنيها

سجل اليوم سعر اللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه

سجل اليوم سعر البنجر من 2 إلى 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

سعر فراولة من 15 إلى 21 جنيهًا

سعر موز بلدي من 6 إلى 10 جنيهات

سعر موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا

اليوسفي بين 5 و9 جنيهات.

الجوافة بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الليمون البلدي بين 14 و20 جنيها.

الرمان بين 11 و23 جنيها.

الكانتلوب بين 7 و10 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 6.5 و10.5 جنيه.

سعر كمثرى مستوردة 35 جنيهًا، كيوي من 35 إلى 85 جنيهًا

سعر كيلو أفوكادو من 60 إلى 120 جنيهًا

سجل اليوم سعر القلقاس من 12 إلى 15 جنيها