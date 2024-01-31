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الأربعاء 31 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

مصطفى سالم: ما يحدث بمستشفى طما المركزى أصبح عار علي وزارة الصحة

النائب مصطفي سالم
النائب مصطفي سالم

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنة على الرغم من بدء العمل بمستشفي طما المركزي منذ 7 سنوات من عام ٢٠١٧ إلا انه لم يتم انتهاء العمل بها حتى تاريخه، منتقدا التأخر المبالغ فيه لإنجاز تلك المشروعات في ظل تغيرات التكلفة الإنشائية والزيادة المطردة في أسعار مواد البناء والأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية ومعاناة مئات الآلاف من المرضي من موطني طما

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وأكد سالم، أن عدم الانتهاء من الأعمال يؤكد أن هناك العديد من علامات الاستفهام، متسائلا هل الوزارة غير قادرة على الانتهاء من الأعمال لواحد من أهم المستشفيات التى تخدم قطاع عريض من المواطنين يبلغ عددهم تقريبا 500 الف نسمة، خاصة أن الوزير سبق وتعهد في يونية ٢٠٢٢ بإنهاء الأعمال و قام بسحب الأعمال في فبراير ٢٠٢٣ وإسنادها لشركة أخري وتعهد الدكتور أنور اسماعيل مساعد الوزير هنا بلجنة الخطة والموازنة أثناء مناقشة موازنة وزارة الصحة في مايو ٢٠٢٤ بانتهاء الأعمال قبل يونية ٢٠٢٤ ، وأثناء زيارة الوزير لمحافظة سوهاج وسوالنا لة عن ما تم من أنجاز أكد أنة سيتم الإسراع في التنفيذ و أضاف سالم انةرغم كل تلك الوعود فإن نسب تنفيذ الأعمال تقريبا 55% فقط على مدار سبع سنوات بالكامل،

وأكد حسام ابوزيد وكيل وزارة الصحة أن الدكتور أنور اسماعيل مساعد الوزير للمشروعات سيقوم بزيارة قريبة للمستشفي لمتابعة الأعمال علي الطبيعة ،

وانفعل علية وكيل خطة النواب موكدا أننا لا نريد زيارات من مسؤولين ولكننا نريد سرعة الانتهاء من الأعمال فقد زارانا الوزراء ومساعديهم علي مدار سنوات واطلقوا عشرات التصريحات والتعهدات دون الالتزام بها أو الانتهاء من الأعمال وما زال الموطنين يعانوا من عدم وجود الخدمة الطبية بطما .

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