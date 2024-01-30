رئيس أزهر سوهاج يفتتح البرنامج التأهيلي "أهلا بك في الأزهر"

إفتتح فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، فعاليات البرنامج التثقيفي الثاني «أهلا بك في الأزهر» لطلاب البرنامج التأهيلي بالمنطقة بحضور الدكتور محمد حسني، مدير عام العلوم العربية والشرعية، والدكتور عمر إبراهيم تمام، والدكتور مرتضى أبوشارب مدير التعليم الإعدادى، وأحمد شومان منسق البرنامج التأهيلي بالمنطقة، وعدد من مديري المراحل والإدارات.



ويهدف البرنامج التثقيفي إلى توعية الطلاب بقضايا العقيدة والتساؤلات حول أهم الموضوعات، وذلك خلال الفترة من ٣٠ يناير إلى ١ فبراير المقبل، حيث استهدف البرنامج التثقيفي اليوم الاثنين والذي عقد بمعهد فتيات الإمام على بن أبى طالب النموذجى الابتدائي طلاب إدارات: (سوهاج- أخميم- المنشاة).



وفي سياق متصل تفقد فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وحضور الدكتور أحمد عبد الجليل والدكتور محمد البرقي، من قطاع المعاهد، أعمال تصحيح الشهادتين الإبتدائية والإعدادية والمرحلة المؤهلة لمسابقة القرآن الكريم السنوية بسوهاج.



وتابع رئيس المنطقة مع رؤساء المواد انتظام أعمال التصحيح والمخطط الزمنى لإنهاء الأعمال، وشدد على ضرورة تحري الدقة وإعطاء كل ذي حق حقه والالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد في هذا الشأن، كما وجًه بتذليل أية عقبات وأنه على تواصل دائم لتلبية احتياجات مراكز تصحيح الشهادة الإعدادية، كما حث على ضرورة تكاتف الجميع والتعاون من أجل العمل على مصلحة أبنائنا الطلاب، مشيدًا بالنظام المتبع وانضباط أعمال الرصد والتصحيح متمنيًا التوفيق لجميع المشاركين بأعمال التصحيح.



كما تفقد الدكتور أحمد حمادي فعاليات المرحلة المؤهلة لمسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم بمعهد علي بن أبي طالب النموذجي للبنين، وقد تفقد فضيلته اللجان وأعمال الاختبارات وانتظام العمل، مشددًا على توفير سبل الراحة للطلاب المشاركين، ومعربًا عن تقديره لجهود المشرفين على فعاليات المسابقة وجهودهم الواضحة لخروج المسابقة في صورة تليق بالأزهر الشريف.