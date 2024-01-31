برقم الجلوس| رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالإسكندرية

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة مميزة للطلاب، ننشر الرابط الرسمي لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الإسكندرية برقم الجلوس.

ويترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة الإسكندرية ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023-2024 على الموقع الإلكتروني للمحافظة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالإسكندرية

وتتيح محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول على موقعها الرسمي بعد الاعتماد.

ولمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول بمحافظة الإسكندرية برقم الجلوس (اضغط هنا).

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالإسكندرية

واعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، نتيجة الفصل الدراسي الأول الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2023/2024.

وبلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية 83.6 في المائة ، إذ بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 104 آلاف طلاب وطالبات، وبلغ عدد الحضور 103 آلاف و420 طالبا وطالبة.

وبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول الحاصلين على 50 في المائة فأكثر 864 ألفًا و90 طالبًا وطالبة.

وقال الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول تم رفعها على بوابة الإسكندرية الإلكترونية.

ونوه مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بأن التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول يبدأ التقديم لها اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق 3 فبراير 2024.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أن تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول تستمر لمدة خمسة عشر يوما.

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أنه يحق لولي الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات الوزارية المنظمة.

وقدم محافظ الإسكندرية التهنئة لجميع الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية.

ووجه محافظ الإسكندرية الشكر لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم في الشهادة الإعدادية وتقديرهم لأهمية العلم.

وأكد محافظ الإسكندرية أن أولياء الأمور السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم في الشهادة الإعدادية، مطالبا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.





