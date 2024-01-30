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إثيوبيا تطالب ايجاد بعقد جلسة طارئة لمناقشة التوتر مع الصومال محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ٧٨.٤ %
الثلاثاء 30 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

طرق الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

يبحث طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة القاهرة عن طرق الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول بعد اعتمادها رسميًا. 

رسميًا| اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة

من خلال الاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024

وحددت مديرية التربية والتعليم في القاهرة ثلاثة طرق يمكن منها الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول قبل إعلانها رسميًا في المدارس. 

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عاجل| اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة

وكشفت مديرية التربية والتعليم في القاهرة عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول على بوابة التعليم الأساسي غدًا الأربعاء. 

طرق معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة 

يمكن للطلاب معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول بمحافظة القاهرة من خلال الاتصال على التليفون الأرضي 09000100.

يمكن معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول بمحافظة القاهرة بالاتصال على الهاتف المحمول 5757.

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول بمحافظة القاهرة من خلال بوابة خدمات التعليم الأساسي على موقع محافظة القاهرة (اضغط هنا). 

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة 

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول  للعام الدراسي 2023-2024. 

وبلغت نسبة نجاح الطلاب في نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة للفصل الدراسي الأول 78.4 في المائة. 

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة 190 ألفًا و27 طالبًا وطالبة، حضر منهم 186 ألفًا و266 طالبا وطالبة ونجح 145 ألفًا و947 طالبًا وطالبة. 

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح  96 في المائة، وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين مائة في المائة، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 89.6 في المائة، ونتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 74 في المائة.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة إلكترونيًا 

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة بإدخال رقم الجلوس .

ودعت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة طلاب الصف الثالث الإعدادي بترقب نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول على بوابة التعليم الأساسي. 
 

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