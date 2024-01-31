محافظ دمياط: حملات تموينية لضبط التجار المتلاعبين في الأسعار

قال المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط، إن إدارة الرقابة بالمديرية شنت حملات تموينية على المخابز والأنشطة التموينية لضبط السوق والأسعار.

يأتي ذلك في إطار دور المديرية في الرقابة علي الأسواق والمحلات العامة والمنشآت التموينية بنطاق المحافظة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لضمان وصول الدعم لمستحقيه والرقابة على الأسعار ومكافحة الغش التجاري والسلع مجهولة المصدر وضبط المخالفات التموينية والتجارية وفي إطار قيام المديرية بدورها المنوط بها لحماية المستهلك والحفاظ على حقوق المواطن.

وقامت المديرية بتحرير عدد 1234 محضرا تموينيا متنوعا في كل المناحي التموينية منها 234 مخالفة خبز يستحق عنها فروق أسعار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية وتم ضبط 13 محضر تصرف في الدقيق البلدي المدعم لبيعه في السوق السوداء كما تم تحرير 1342محضرا في الرقابة التجارية علي الأسواق منها 634 محضرا عدم إعلان عن الأسعار في مكان ظاهر للجمهور وعدد 56 محضرا في غش اللحوم وعدد 36 محضر بيع بأزيد وعدد44 محضرا بدون ترخيص وعدد 567 محضر عدم وجود شهادة صحية وعدد 1محضر عدم إعلان عن وجود مخرن بغرض التهرب كما تم تحرير عدد 11 محضرا ضد البدالين التموينين وعدد 123 محضرا في مجال الغاز يستحق عنها فروق أسعار لصالح الهيئة العامة للبترول.

وتم سحب 56 عينة من المطاحن بالإضافة إلى 65 عينة غذائية و 67 عينة غير غذائية وتم تحرير عدد 16 محضر غش تجاري في هذا المجال كما تم ضبط ١٩٩ كيلو جراما من المنتجات الغذائية واللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي و ٣٨ علبة سجائر، كما تم رصد مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الصحية وغش تجارى وإدارة محال بدون ترخيص، حيث تم تحرير محاضر حيال تلك المخالفات يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية والحفاظ على صحة المواطنين.



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