مدرسة حقلية لمحصول بنجر السكر بديرب نجم.. وأهم التوصيات خلال يناير الجاري

نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، فاعلية لمدرسة حقلية لمحصول بنجر السكر بأرض المزارع إبراهيم الدسوقى عبدالحميد بناحية كفر الجنيدى مركز ديرب نجم، بحضور عدد كبير من المزارعين.

وتم الفاعلية برعاية المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، وبإشراف المهندس أشرف طه نصر مدير عام الزراعة، وذلك لأهمية محصول بنجر السكر، حيث يعد من المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي يتم زراعتها لإنتاج السكر.

وأوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن نسبة السكر في البنجر تبلغ ٢١:١٩ %، وتهتم الدولة بزيادة المساحة المنزرعة منه سنويا ليحل محل زراعات قصب السكر، وأهم ما يميز البنجر أنه لا يمكث في الأرض أكثر من ٦ شهور بداية من زراعة البذرة حتى الحصاد، مما يؤدى لتوفير كميات المياه الزائدة التي كانت تستخدم في ري قصب السكر.

وأشار المهندس أشرف طه نصر مدير عام الزراعة، إلى أن من أفضل الأرضي المناسبة لزراعة بنجر السكر؛ هي الأراضي الطينية والرملية والجيرية ومتوسطة الملوحة، شرط أن تكون جيدة الصرف.

ولفت لأهم التوصيات الفنية الواجب مراعاتها خلال شهر يناير بالنسبة للأراضي القديمة خلال يناير «العروة المبكرة»: يبدأ حصاد الزراعات التي تم تصويمها وذلك بعد إخطار المصنع حيث يتم التقليع، ويزال العرش وتنظف الجذور وتكوم، ثم توريدها مباشرة خلال ٢٤ ساعة أو تكوم وتغطى بالعرش لحين توريدها للمصنع.