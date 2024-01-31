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الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

ارتفاع سعر الفول اليوم الأربعاء عند التاجر والأسواق المصرية

الفول
الفول

أسعار الفول.. ارتفاع أسعار الفول خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية والمحلية ولدى تجار الجملة، وسجلت أسعار الفول البلدي بالسوق المحلي ارتفاعًا اليوم، نحو 48,000 جنيه للطن.

 

وتعتبر أسعار الفول من الموضوعات الأكثر بحثًا وتصدرًا على محركات البحث، إذ يعتبر من ضمن الأكلات الأكثر شعبية وطلبًا يوميًا، مما يجعله مراقب بشكل مكثف من قبل المصريين حول التعرف على أسعار الفول البلدي اليوم، خاصة في ظل الارتفاعات التي تشهدها السلع في الأسواق المحلية، سواء كان محلي أو مستورد وسواء كان ذلك الارتفاع في الأسواق فقط أو على جميع الأصعدة.

 

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية"، أسعار الفول خلال تعاملات، اليوم الأربعاء في الأسواق المحلية، وتحرص الوفد على تقديم كل المعلومات اللازمة وكل المستجدات التي تطرأ على الساحة السعرية لا سيما أسعار الفول الذي يهتم بها المواطن المصري يوميا وبصورة لحظية، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

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أسعار الفول اليوم الأربعاء عند التاجر

الفول

الفول البلدي

سجلت أسعار الفول البلدي بالسوق المحلي ارتفاعًا اليوم، نحو 48,000 جنيه للطن.

 

الفول الاسترالي

وسجل سعر الفول الاسترالي ارتفاعًا لدى التجار بلغ نحو 41,000 جنيه للطن .

 

وتجدر الإشارة إلى أن الأسواق المحلية خلال الآونة الأخيرة قد شهدت حالة من التباين في سعر الفول البلدي 2024 داخل عدد من محال العطارة وتجار المواد الغذائية، ولهذا فإن بوابة الوفد الإلكترونية تحرص باستمرار على تقديم تقريرًا يوميًا عن سعر الفول البلدي والمستورد اليوم في المزرعة لرصد التغيرات التي يشهدها سوق السلع داخل مصر. 

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