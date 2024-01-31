مركز تدريب الموارد البشرية بالشرقية: نفذنا 6 دورات تدريبية لعدد 527 متدربًا

قال ممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية، إن من أهداف المركز؛ تدريب الشباب والفتيات على جميع البرامج الخاصة بالحاسب الآلي والتدريب على البرامج المتخصصة (هندسة جرافيك وتصميم - البرمجة) ويمنح دورات ( التنمية البشرية - الموارد البشرية - بنوك بورصة - تحكيم دولي ).

وأشار إلى أن مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية، نفذ خلال شهر يناير الجاري ٦ دورات تدريبية لعدد ٥٢٧ متدربا.

وأضاف مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية، أن المركز قام بإستضافة لجنة النظر في تظلمات التصالح ( الاجتماع الأول ) - ( الاجتماع الثاني ) استفاد منها ٥٧ متدربا.

ولفت إلى أن المركز يضم نخبة من المدربين المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة، ويقوم باستقبال الطلبة والعاملين بالجامعة وجميع فئات المجتمع لإعدادهم وتدريبهم على الدورات بما يتناسب مع تخصصاتهم، كما يُعد المركز من أكبر المؤسسات التعليمية الحكومية في مجال الحاسب الآلي والمتدرب يحصل على شهادة مختومة بشعار الجمهورية مع نهاية كل برنامج تدريبي.