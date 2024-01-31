الأربعاء 31 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أستاذ علوم سياسية: سكان شمال غزة لا يصلهم الغذاء ويأكلون أعلاف الحيوانات

أيمن الرقب
أيمن الرقب

أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن إسرائيل لا تنفذ قرارات دولية سواء قرارات مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو محكمة العدل الدولية، مشددًا على أن الاحتلال الإسرائيلي هو دولة خارجة عن القانون.

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وأضاف “الرقب”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن هناك 86 قرارًا من مجلس الأمن لم يتحقق منها شيء، كما أن هناك أكثر من 52 قرارًا من الجمعية العامة لم ينفذ منها شيء.

وتابع: “في ظل هذه الحرب والاعتداء على شعبنا الفلسطيني، فإن هناك قرارين، القرار الأول يتحدث عن إدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني وهدن إنسانية.. لا توجد هدن إنسانية وآخر هدنة كانت تبادل أسرى في نوفمبر”.

وشدد على أنه حتى الآن هناك مناطق في شمال قطاع غزة لا يصلها الغذاء وجزء من هذه المناطق وصل إلى حافة المجاعة، موضحًا أنه اضطر سكان بعض هذه المناطق لأكل أعلاف الحيوانات وذلك بسبب عدم وصول المساعدات الغذائية إلى المنطقة.

وأوضح أن حتى قرارات محكمة العدل الدولية لا توجد لها أذرع لتنفيذ تلك القرارات، وليس لدينا أمل بأن يكون هناك تنفيذ من قبل الاحتلال طالما أن هناك صمتًا أمريكيًا.

 

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