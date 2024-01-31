توتنهام ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

يلتقي فريق الكرة الاول بنادي توتنهام، أمام نظيره فريق برينتفورد، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة توتنهام أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وبرينتفورد في الدوري الانجليزي

وتذاع مباراة توتنهام هوتسبير أمام نظيره فريق برينتفورد، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي.

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