الداخلية تكشف ملابسات فيديو استغاثة من تغيب طفل في الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من إعادة طفل مُتغيب إلى منزله، وذلك بعد تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن استغاثة بشأن تغيبه.

تفاصيل الواقعة:

تلقى قسم شرطة فاقوس بلاغًا في 14 يناير الجاري من عامل بتغيب نجله الطالب عقب خلافات بينهما، لم يتهم أحد في غيابه جنائياً.

في 25 يناير الجاري، حضر والد المتغيب وبرفقته نجله وقرر بعودته للمنزل، مؤكدًا أنه كان متواجدًا خلال فترة غيابه للعمل بالقاهرة.

الإجراءات القانونية:

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تُؤكد وزارة الداخلية المصرية على حرصها الدائم على أمن وسلامة المواطنين، وأنها تُبذل قصارى جهدها لحل أي مشكلة تواجههم.