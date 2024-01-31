محافظ أسيوط يشهد احتفالية الثقافة بعيد الشرطة الـ72 ويفتتح معرض"مبدعى الفنون"

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، الاحتفالية الفنية الكبرى التي أقامها فرع الثقافة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 72 وافتتاح معرض "مبدعي الفنون" بمقر قصر ثقافة أسيوط تحت رعاية ودعم الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وعمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ومحافظ الإقليم.

جاء ذلك بحضور العقيد عثمان شوقي بفرع جهاز الأمن الوطني بالمحافظة وضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي وصفاء كامل مدير قصر ثقافة أسيوط ولفيف من وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والأحياء.

حيث تم استقبال المحافظ ومرافقوه بقصر ثقافة أسيوط وافتتح معرض "مبدعي الفنون" والذي يضم العديد من اللوحات الفنية والمنسوجات والمنحوتات والأشغال الفنية بإشراف الدكتورة رانيا رجب بقسم النسيج والدكتورة هبة عاطف بقسم المعادن والدكتورة سحر عليش والدكتورة ريهام رجب بقسم الأشغال الفنية، كما يضم المعرض مجموعة من الطوابع النادرة من الطوابع البريدية ذات الحقبة الملكية وهي من أهم الإصدارات المصرية، كما تم عرض شيتات نادرة لخطابات نادرة لأعيان أسيوط وأعلام أسيوط ممن لهم بصمة مؤثرة في تاريخها بإشراف الفنان محسن محمد والفنان محمد ممدوح والدكتور وحيد سوريال "معرض تاريخ الطوابع المصرية خلال 150 عاما والدكتور صفوت فؤاد ومايكل لطفي مشيداً بالأعمال التي قدمها المشاركين في المعرض وتميزها.

عقب ذلك تم استكمال الاحتفال بمسرح قصر الثقافة والذي قدمه الأديب الدكتور سيد عبدالرازق ثم فقرة السلام الجمهوري ثم عرض فيلم تسجيلي عن بطولات الشرطة المصرية والانجازات التي حققتها وزارة الداخلية في محاربة الجريمة بكافة صورها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود ومشروعات التنمية ثم أمسية شعرية بعنوان "وطني فخر واعتزاز .. وطن العزة والكرامة" للشاعر مدثر الخياط رئيس مجلس إدارة نادي الأدب المركزي ونادي أدب القوصية والشاعر وليد حشمت ثم عرض فني لفرقة أسيوط للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمود يحيي وبإشراف الفنان عمرو عبدالمحسن مدير الفرق الفنية ثم عرض فني لفرقة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني وبإشراف الفنان مايكل يعقوب مدير مسرح قصر ثقافة أسيوط.

وقدم محافظ أسيوط ـ خلال كلمته - التهنئة لجميع قيادات ورجال الشرطة المصرية البواسل بمناسبة ذكرى احتفالات عيد الشرطة المصرية الـ 72، موجهًا لهم الشكر لدورهم في حفظ أمن واستقرار البلاد وتحقيق العدالة والحفاظ على مكتسبات الشعب وحقوقه، مشيدًا بتضحيات شهداء الشرطة الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن مؤكدًا أن "عيد الشرطة" هو عيد لكل المصريين، لافتاً إلى أن اليوم هو بمثابة تكريم للمجهود الكبير الذي يبذله رجال الشرطة الذين يقدمون أرواحهم فداءًا لمصر ومازالوا يبذلون التضحيات لتحقيق الرخاء والأمن والتنمية في وطننا الحبيب، مشيرًا إلى أن تحقيق ما نصبو إليه من تقدم وازدهار في كافة المجالات يحتاج إلى بيئة آمنة ومستقرة من أجل تحقيق التنمية الشاملة وخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

كما وجه محافظ أسيوط، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لرعايته وتكريمه لأسر الشهداء وبعض قيادات وضباط وأفراد وزارة الداخلية لتميزهم وتفانيهم في عملهم وذلك خلال احتفالية عيد الشرطة داعياً المولى عزل وجل أن يحفظ مصر جيشاً وشرطة وشعباً وقيادة من كل مكروه وسوء، وأن يتغمد شهدائنا بواسع رحمته وأن يسكنهم الفردوس الأعلى وأن ينعم على مصرنا الحبيبة بالأمن والتقدم والرخاء.