اليوم.. مواجهات قوية في ختام منافسات كأس العالم للرماية 2024

تختتم اليوم منافسات بطولة كأس العالم لرماية المسدس والبندقية والبندقية خرطوش2024 والتى تستضيفها مصر في الفترة من ٢٤ يناير وحتى ١ فبراير بميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للالعاب الأوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حيث تقام اليوم منافسات 50 متر بندقية ثلاثة أوضاع رجال وسيدات ومنافسات الاسكيت فرق مختلط.

وأثنى اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية على المستوى الفني للبطولة خاصة اللاعبين المصريين بعد نجاح الناشئة ريماس وليد على تحقيق رقم جديد خلال هذه البطولة وكانت قريبة من التأهل للنهائيات واختتمها البطل المصري عزمي محيلبة بفوزه بالميدالية الذهبية لمنافسات الاسكيت أمس.