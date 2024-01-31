تطور جديد يرجح كفة روسيا العسكرية في حربها على أوكرانيا

كشف الإعلام الأمريكي بأنه لم تعد القوات المسلحة الأوكرانية قادرة على الاستخدام الفعّال لصواريخ "هيمارس" أو أي صواريخ موجهة أخرى بسبب أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية.

وبحسب صحيفة أمريكية متخصصة في الشأن العسكري: "لم يعد بإمكان أوكرانيا الاعتماد على صواريخ "هيمارس" أو "إكس كاليبور" التي تقدمها الولايات المتحدة".

وتابعت الصحيفة، بالقول: "تواجه القوات الأوكرانية نقصا حادا في الذخيرة ويتفوق عليها الجيش الروسي... ويمكن تفسير ذلك بزيادة الإنتاج في روسيا".

وأشارت صحيفة "Business Insider" إلى أن "القوات الاوكرانية تطلق 2000 قذيفة مدفعية يوميا، مقابل أكثر من 10000 تطلق من قبل القوات الروسية".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ديسمبر الماضي، إن الغرب أعطى أوكرانيا كل ما وُعدت به، بل وأكثر من ذلك، وخلال هذا الوقت، دمرت القوات الروسية 2.3 ألف مركبة مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك 747 دبابة، هم من تصنيع سوفييتي وغربي ( "ليوبارد"، "إيه إم إكس"، "تشالنجر 2").

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وبحسب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، فقد العدو ما يقرب من 160 ألف جندي و121 طائرة و766 دبابة، من بينها 37 دبابة ألمانية من طراز "ليوبارد"، وأكثر من 2.3 ألف مركبة مدرعة متنوعة، من بينها 50 مركبة مشاة قتالية أمريكية من طراز "برادلي".