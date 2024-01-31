الأربعاء 31 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الإسكان تجري القرعة العلنية لـ 576 قطعة أرض بالعبور الجديدة

جانب من القرعة
جانب من القرعة

أعلن المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن إجراء القرعة العلنية اليدوية لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بمساحات الأراضي التي تم توفيق أوضاعها لهم، والتي شملت 576 قطعة أرض لشرائح المساحات (209م2 –450م2 – 500م2)، بنطاق جمعية الأمل " سابقاً " بالمدينة، وذلك بحضور الدكتور حسن الشوربجي، مساعد نائب رئيس المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومسئولي الجهات المختصة.


وأشار “علي”، إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق بالمنطقة والتي تشمل طرق " فرمة"، وخطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي ، مؤكداً أن  وزارة الإسكان، ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة العبور الجديدة، تهدف إلى تطوير المناطق المضافة للمدينة، وتحويلها إلى مناطق حضارية عصرية، تضم العمران المنظم، والطرق الممهدة، والمرافق والخدمات، بما يحقق جودة الحياة لسكانها.


وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه تم استقبال المواطنين بداية من الساعة العاشرة صباحاً لإجراء عملية تسجيل الحضور، وتم غلق الأبواب في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً للبدء في إجراء القرعة العلنية، وتم السماح بحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وأصل إيصال السداد.

مواد متعلقة

رئيس القابضة للمياه يتابع نسب تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بالشرقية

ننشر توصيات المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة في دورته الـ 21

اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة.. عقد 20 ورشة عمل

القابضة تستعرض منظومة جودة ومأمونية المياه في المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة

"القابضة للمياه" تستعرض التجارب الإقليمية بالمؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة.. صور

الانتهاء من أعمال تحويل مسار خط مياه الشرب بميدان حدائق القبة

اليوم.. ضعف المياه عن مركز ومدينة البدارى بأسيوط لمدة 24 ساعة

رئيس مياه البحيرة يناقش الإجراءات النهائية للانتهاء من الوصلات المنزلية لقرى حياة كريمة

الجريدة الورقية