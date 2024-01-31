إصابة 6 أشخاص في حادث اصطدام سيارتين بدار السلام

شهد مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج وقوع حادث تصادم بالمواجهة بين سيارة نقل وأخرى سوزوكي فإن نتج عنه إصابة 6 أشخاص من مستقلي السيارتين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم وجرى نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارتين وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا بوجود حادث تصادم ومصابين دائرة المركز.





انتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة نقل قيادة "أنور . ع . م" 24 سنة سائق ومقيم دائرة المركز اصطدم بالسيارة سوزوكي فإن وجها لوجه قيادة "عاطف . ع . ع" 26 سائقا ومقيما بدائرة المركز.

نتج عن الحادث إصابة كل من:- قائد السيارة الأولى بكدمات بالقدم اليسرى ومرافقه "أحمد . ع . م" 21 سنة عامل ومقيم بذات العنوان بجرح رضي متهتك بالجبهة وقائد السيارة الثانية بكسر بالفخذ الأيمن وسحجات متفرقة بالجسم و"محمود . ع . ا" 20 سنة طالب بكسر بالساعد الأيسر وجرح متهتك بالجبهة و"هيثم . ا . ا" 17 طالبا بكسر بالقدم اليسري وجرح رضي بالجبهة و"خالد . ن . ع . ذ" 19 سنة عامل باشتباه كسر بالكتف الأيسر وجرح متهتك بالجبهة ومقيمون دائرة المركز من مستقلي السيارة الثانية وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي.





وبسؤال قائدي المركبتين والمصابين قرروا بمضمون ما سبق ونفوا وجود شبهه جنائية.





تم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارتين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.