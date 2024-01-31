الأربعاء 31 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سلسلة ورش عمل "مهارات الوظائف المستقبلية للشباب" بمكتبة الإسكندرية

بوابة الوفد الإلكترونية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية التابع لقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة، سلسلة ورش عمل بعنوان "مهارات الوظائف المستقبلية للشباب" خلال الفترة من 5 إلي 8 فبراير 2024 في تمام الساعة العاشرة صباحاً بقاعة الأغراض المتعددة بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، وتستهدف هذه السلسة الشباب من سن 16 إلى 24 عامًا.

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تهدف هذه الورش إلى بناء قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المستقبلية من خلال التعرف على اتجاهات سوق العمل بالمستقبل واهم المهارات اللازمة له واكتساب الشباب لمهارات جديدة وتطوير المهارات الحالية واستخدام التكنولوجيا الحديثة بشكل فعال في العمل.

ويأتي ذلك في ظل الاهتمام العالمي بقضايا التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وفقا لأهداف أجندة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتحقيقاً لرسالة مكتبة الإسكندرية في دعم وبناء القدرات في المجالات المختلفة، وإيماناً من المكتبة بأهمية تنمية القدرات المعرفية والعلمية ونشر الوعي والتفكير العلمي بين الشباب وبأهمية دور الشباب كمحرِّك اساسيّ للمستقبل.

تتكون السلسلة من ثلاث ورش عمل متتالية:
•الورشة الأولي: التسويق والعلامة التجارية، والتي تعقد يومي 5 و6 فبراير 2024.
•الورشة الثانية: أدوات الذكاء الاصطناعي، التي تعقد يوم 6 فبراير 2024.
•الورشة الثالثة: ريادة الأعمال والوظائف الخضراء، والتي تعقد يومي 7 و8 فبراير 2024.

 

يحصل المشاركون في ورش العمل الثلاث على شهادة حضور الكترونية من برنامج دراسات التنمية المستدامة، علماً بان هذه الورش تقدم مجاناً.

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