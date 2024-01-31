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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى في البنوك اليوم الأربعاء 31-1-2024

بوابة الوفد الإلكترونية

ننشر سعر الدينار الكويتى، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليوم الاربعاء 31-1-2024، مسجلاً فى البنك الأهلي المصرى سعر 99.41 جنيه للشراء، 100.42 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 100.31 جنيه للشراء، 100.77 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

 

100.31 جنيه للشراء.

100.77 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

 

99.41 جنيه للشراء.

100.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

 

100.09 جنيه للشراء.

100.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

 

100.31 جنيه للشراء.

100.77 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

 

99.41 جنيه للشراء.

100.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

 

100.09 جنيه للشراء.

100.42 جنيه للبيع.

 سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

8.39 جنيه للشراء.

8.43 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

8.38 جنيه للشراء.

8.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

8.38 جنيه للشراء.

8.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

8.38 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

8.41 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة

8.28 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

8.38 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع.

اسعار الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزي

8.45 جنيه للشراء.

8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

7.80 جنيه للشراء.

8.46 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

8.02 جنيه للشراء.

8.47 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

7.87 جنيه للشراء.

8.49 جنيه للبيع.

 سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

7.89 جنيه للشراء.

8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى الأهلي

8.46 جنيه للشراء.

8.49 جنيه للبيع

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