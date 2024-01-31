باكتمال عقد المتأهلين .. تعرف على مواجهات ربع نهائي أمم أفريقيا

اكتمل امس الثلاثاء عقد المنتخبات المتأهلة الى مرحلة الدور ربع النهائي من مسابقة كاس الأمم الافريقية التي تستضيف دولة كوت ديفوار فعاليتها من الفتره 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

وشهدت مرحلة الدور ثمن النهائي مفاجآت كبرى كان على رأسها خروج المنتخب الوطني من نظيره الكونغو الديمقراطيه عقب الهزيمة بركلات الترجيح وانتهاء الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل الايجابي بهدف لمثله ، كذلك خروج المنتخب المغربي بالأمس على يد نظيره جنوب افريقيا والهزيمه بثنائية من دون رد لتصبح البطوله خالية من اي ممثل عربي عقب خروج منتخبي تونس والجزائر ايضا من مرحلة دور المجموعات ، بالاضافة لسقوط حامل اللقب منتخب السنغال على يد الكوت ديفوار اصحاب الارض.

وجاءت المنتخبات المتاهلة الى دور الثمانية من البطولة على النحو التالي ..

منتخب نيجيريا ، كوت ديفوار ، الرأس الأخضر ، انجولا ، جنوب أفريقيا ، الكونغو الديمقراطية ، مالي وغينيا.

ومن المقرر ان يلتقي منتخب نيجيريا نظيره انجولا فيما يقابل منتخب الكونغو الديمقراطية نظيره الغيني.

ويلاقي منتخب جنوب افريقيا نظيره الراس الاخضر على ان يواجه منتخب كوت ديفوار نظيره المالي