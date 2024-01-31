مدافع السعودية بعد الخروج الآسيوي : خسرنا معنويا أمام كوريا قبل الذهاب لركلات الترجيح

وجه علي البليهي مدافع المنتخب السعودي رساله الى جماهير المملكة بعد ان تعرض منتخب الاخضر للهزيمة أمام نظيره كوريا الجنوبية بركلات الترجيح خلال المواجهة التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء على ملعب المدينة التعليمية بدوله قطر لحساب ثمن نهائي كأس الأمم الاسيوية.

وقال البليهي في تصريحات لقناة الرياضية السعودية أن السبب في الخساره هو الهدف المتاخر الذي جاء لصالح كوريا الجنوبيه مع الدقيقه الثامنة في الوقت البديل لزمن شوط اللقاء الثاني مشيرا إلى أن هذا الأمر تسبب في حالة من الاحباط وقله المعنويات قبل الدخول في الاشواط الاضافية وركلات الترجيح.

منتخب كوريا العنيد..

وواصل تصريحاته مشيرا إلى أن منتخب كوريا الجنوبية كان عنيدا للغايه طيله مجريات المباراة وفرض نوعا من الالتزام الدفاعي على السعودية.

واضاف كان بإمكاننا مضاعفة النتيجة بعد أن تقدمنا بأولى الاهداف مع بداية احداث الشوط الثاني لكن عدم التركيز امام المرمى اضاع علينا تلك الفرصة.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب كوريا الجنوبية نظيره الاسترالي على ملعب الجنوب في تمام الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة ، من مساء بعد غد الجمعة لحساب الدور ربع النهائي من المسابقة القارية الاسيوية.

وخاض منتخب السعودية مواجهة الأمس امام نظيره الكوري بتشكيل على النحو التالي..

حراسة المرمى: أحمد الكسار

الدفاع: حسان تمبكتي، علي لاجامي، علي البليهي

الوسط: سعود عبد الحميد، ناصر الدوسري، عبد الله الخيبري، محمد كنو، محمد البريك.

الهجوم: صالح الشهري، سالم الدوسري