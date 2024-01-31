روبرت بيجلو يمنح ترامب مليون دولار "رسوم قانونية"

قال روبرت بيجلو صاحب فندق Budget Suites of America، إنه أعطى المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب مليون دولار مقابل أتعابه القانونية ووافق على التبرع بمبلغ 20 مليون دولار أخرى لمجموعة خارجية مؤيدة لترامب لأغراض حملته الانتخابية، وذلك وفقًا لرويترز.

وأضاف مالك Budget Suites of America ومقره نيفادا في مقابلة، أنا أعطيته 1 مليون دولار مقابل أتعابه القانونية قبل بضعة أسابيع، لقد وعدت بمنحه 20 مليون دولار إضافية ، والتي ستكون لـSuper PAC .

وتظهر الالتزامات، التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، أن بعض الأموال الكبيرة تتجمع حول ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لمواجهة الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات العامة في نوفمبر.

كما تسلط تبرعات بيجلو الضوء على الدور غير المعتاد الذي يلعبه بعض المانحين السياسيين حيث يواجه ترامب أربع قضايا جنائية معلقة هذا العام.

وتشمل هذه القضايا قضيتين حول جهوده لعكس خسارته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ، وواحدة بسبب تعامله مع وثائق سرية عند ترك منصبه وأخرى بشأن مدفوعاته المالية الصامتة لنجم إباحي.

ويوضح بيجلو، الذي أسس أيضا شركة بيغلو للفضاء ويمول التحقيقات في الحياة خارج كوكب الأرض، إنه شعر أن ترامب مستهدف بشكل غير عادل في القضايا الجنائية وأن تعاطفه مع الرئيس السابق كان الدافع وراء التبرع.

"كنت متعاطفا فقط. لم يطلبوا مني أي شيء، ويضيف أن مبلغ 20 مليون دولار سيتم توزيعه لكنه "يبدأ على الفور".

وتقول وزارة العدل إنها تتصرف دون تحيز سياسي.



وانسحب جميع منافسي ترامب الجمهوريين، باستثناء السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة هالي، من السباق، وترامب متأكد من الفوز بالترشيح.

ويسعى ترامب وفريقه إلى إبعاد المتبرعين الأثرياء، عن هايلي، وإجراء مكالمات في محاولة لإقناع المانحين بتغيير ولائهم، لقد ذهب ترامب إلى حد تحذير المانحين من أنهم سيطردون من فلكه، إذا قدموا المزيد من التبرعات.

دعم بيغلو في البداية حاكم فلوريدا رون ديسانتيس لترشيح الحزب الجمهوري ، لكنه أسقطه جزئيا بسبب سياساته الصارمة المناهضة للإجهاض.

الفواتير والغرامات

ومع ذلك، وعلى الرغم من كل النجاح السياسي الذي حققه ترامب، فإن تكاليفه القانونية تتصاعد بسرعة.

وصدر حكم على ترامب الأسبوع الماضي بمبلغ 83 مليون دولار في قضية تشهير رفعها الكاتب جان كارول، ومن المقرر أن يصدر قاض حكما في أي يوم الآن بشأن طلب المدعي العام في نيويورك الحصول على 370 مليون دولار كغرامات بسبب تحريفاته للبنوك بشأن صافي ثروته.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق يوم الثلاثاء أن الجماعات المؤيدة لترامب أنفقت حوالي 50 مليون دولار على الفواتير القانونية والنفقات "المتعلقة بالتحقيق" في عام 2023، ولم يتسن لرويترز على الفور تأكيد هذا الرقم.

وقال بيغلو إنه لا يستطيع تذكر الاسم الدقيق للكيان الذي أرسل إليه مبلغ المليون دولار، لكن حملة ترامب "أنقذوا أمريكا PAC" كانت وسيلة مهمة لدفع أتعابه القانونية.

وعندما سئل عما إذا كان يفكر في التبرع بالمزيد للمساعدة في دفع الرسوم القانونية لترامب، رفض بيغلو التعليق.

وقال بيغلو إنه تناول العشاء مع ترامب مساء الاثنين في مقر إقامته في مار لاغو في فلوريدا.

"كان من المفترض أن تكون ساعة واحدة. كان أكثر من ساعتين، وما زال الوقت ينفد" ، قال بيغلو ، رافضا تقديم تفاصيل عن محادثتهم.

وقال بيغلو إنه قلق بشأن الاضطرابات في الشرق الأوسط ويشعر بالثقة في قدرة ترامب على تجاوز الأزمات بالنظر إلى فترة ولايته في البيت الأبيض بين عامي 2017 و2021.

