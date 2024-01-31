الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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زاهي حواس: ما حدث لمنتخب مصر مهزلة وجريمة ويجب إقالة اتحاد الكرة

زاهي حواس عالم الآثار
زاهي حواس عالم الآثار

طالب الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية،  بضرورة إقالة اتحاد الكرة بالكامل بعد هزيمة المنتخب المصري وخروجه من كأس الأمم الإفريقية، داعيا إلى التخطيط مرة أخرى لعشر سنوات قادمة.

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وأضاف زاهي حواس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم: "ما حدث لمنتخب مصر في البطولة مهزلة وجريمة، ويجب إقالة المدير الفني واتحاد الكرة بالكامل، لأن مصر لها تاريخ طويل، وغير مقبول على الإطلاق هذا المستوى.

مدرب المنتخب عنيد وليس لديه أي شخصية

 وأكد  زاهي حواس أن مدرب المنتخب عنيد وليس لديه أي شخصية، وعلى مر الزمان المدرب الوطني هو من يفوز مع المنتخب الوطني، ويجب أن يكون هناك تخطيط للمستقبل في مصر والمنتخب المصري.

وتابع زاهي حواس، أن منتخب مصر تألق وأبدع مع كلا من محمود الجوهري، وحسن شحاتة، والأنسب لقيادة منتخب مصر في الفترة الراهنة حسام حسن، لأنه قادر على استعادة شخصية منتخب مصر من جديد.

وعلق الفرنسي باتريس نوفو المدير الفني الأسبق لمنتخبي غينيا والكاميرون على أداء منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2023.


وقال نوفو في تصريحات عبر القناة الأولى: “المنتخب المصري افتقد الجماعية والقوة الهجومية وافتقد محمد صلاح الذي يعد عنصرا هاما للغاية في منظومة مصر”.

وأضاف: “الخروج بركلات الترجيح أمر صعب جدا على المنتخبات الكبرى”.

وأكمل: “منتخب كوت ديفوار أصبح لديه دافعا كبيرا لحصد اللقب وأعتقد أن منتخب كوت ديفوار أصبح مرشحا قويا لحصد اللقب، وكذلك نيجيريا”.

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