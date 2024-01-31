عمرو الحديدي: أزمة الكرة المصرية في غياب التخطيط السليم

أكد عمرو الحديدي نجم الأهلي السابق، أن أزمة الكرة المصرية تكمن في غياب التخطيط السليم، وهناك أندية عالمية مثل مانشستر سيتي استعانت بمخططين لانجاح مشروعهم، مشيرًا إلى أن جوارديولا يتعاون مع عدد كبير من المسئولين في النادي ولديهم افكار وخطط للمستقبل القريب والبعيد أيضا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "لابد من وجود برنامج طويل لمدة 4 سنوات على اقل تقدير، ويكون هناك مرونة من أجل تعديل أي شئ سنويًا".

وأضاف: "نجاح الأهلي مع مانويل جوزيه أفاد حسن شحاتة وتجربته العظيمة مع منتخب مصر، فلم يكن هناك أي تخطيط مطلقًا وقتها، المجموعة المميزة من اللاعبين كانت تُقدم مستوى رائع للغاية".

وأكمل: "حسن شحاتة كان لديه قناعات ببعض اللاعبين، وتعرض لهجوم كبير وقت اختيار جدو، لكن رؤيته كانت صائبة وتوج اللاعب بهداف أمم إفريقيا 2010".

وزاد: "اي شخص يريد تطوير كرة القدم يجب ان يغلق اذنيه ولا يستمع لأي أراء أو يستجيب لضغوطات الأندية".

وأشار إلى أنه متعجب من غرور وليد الركراكي مدرب المغرب، رغم تميز منتخب أسود الأطلس بوجود عناصر جيدة، مشيرا إلى أن التصريحات التي خرجت من الركراكي غير جيدة.

وأشاد الحديدي بمنتخب كوت ديفوار الذي حقق انتصارا هاما على السنغال بعدما كان خارج البطولة، لكن المدرب المؤقت الذي تولي المسئولية اعاد بعض اللاعبين من غرفة الانعاش إلى الملعب وقدموا مستوى رائع.

وأكد أن منتخب جنوب إفريقيا قدم مستوى مميز أمام المغرب، وهناك عناصر جيدة للغاية واستفادوا كثيرا من تجربة صنداونز بالاستعانة بلاعبين من امريكا اللاتينية، وهناك عناصر سوف يتم تجنيسها لافادة المنتخب، كما أن المنتخب الجنوب افريقي قدم مستوى جيد واغلق الاطراف وضغط بقوة على وسط الملعب، ومنع حكيمي وبوفال واوناحي من القيام بالدور الهجومي المعروف عنهم.

وأتم: "يجب رحيل اعضاء اتحاد الكرة ولكن بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة لهم، بعد 6 اشهر لا نريد ان نراهم مجددا يترشحون في الانتخابات".