أجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من أحد المتابعين، جاء مضمونه "ما حكم زيارة القبور وهل تنفع المتوفى"، بالإضافة إلى حكم زيارتها في الأعياد والمناسبات التقليدية المعروفة بين الجميع خاصة في المحافظات.

وقال الشيخ أحمد وسام إن زيارة القبور من الأمور المستحبة، التي رغب في فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها، حيث قال صلوات الله عليه "نَهَيْتُكُم عن زيارةِ القبورِ، فزُورُوه.

وأضاف وسام أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان قد نهى عن زيارة القبور للنساء في فترة من الوقت، وذلك بسبب ما يفعلانه من صراخ على قبر المتوفي، ولكن حينما استقرت أمور الشريعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء بزيارة القبور.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء، على أن زيارة قبر الشخص المتوفي، تعود عليه بالنفع، وذلك بسبب ما يحصل عليه من الدعاء والصدقات التي يقوم بها أهله والشخص الزائر، قائلًا " تدخل الملائكة بالهبة والصدقة على المتوفي وتقول له هدية فلان فيباهي بها أقرانه".

حكم زيارة القبور في العيد

وعن حكم زيارة القبور في العيد، قالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن زيارة القبور سُنَّةٌ عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، وليس لها وقت محدد، موضحة أن الله سبحانه وتعالى جعل الأعياد للمسلمين تتسم بالبهجة والفرح فلا يُستَحبُّ تجديد الأحزان في مثل هذه الأيام.

واستشهدت دار الإفتاء بقول رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «أَلا إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاثٍ ثُمَّ بَدَا لِي فِيهِنَّ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ فَزُورُوهَا ولا تَقُولُوا هُجْرا... الحديث» (مسند أحمد).

الذهاب للمقابر أول أيام العيد

وقال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن حكم الذهاب للقبور فى أول أيام العيد ؟، "الأولى أن الناس لا تذهب للمقابر فى هذا اليوم أنه يوم عيد الفرح والأيام كثيرة من الممكن أن نزور فيها الموتى فى أى يوم، ولكن إذا ذهبوا جزء من اليوم بأن يدخلوا السرور على المتوفى فلا بأس".

كما أكد الورداني على أن زيارة قبر المتوفى فى أول أيام العيد ليست حرامًا، ولكن من الأفضل تركها.