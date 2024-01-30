الإفتاء توضح الأوقات المنهي عن الصلاة فيها وحكم أداء الصلوات الفائتة

أجابت دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر عبر موقعها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” على سؤال يقول صاحبه: "ما هى الأوقات المنهي عن الصلاة فيها"، مؤكدة أنهم 5 أوقات يجب الحذر والابتعاد عن أداء الصلوات فيها.

وقال الشيخ محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء، إن هناك أوقات منهي عن الصلاة فيها، وهى التي تكون من دون سبب، وبعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس، وقبل أذان الظهر بربع ساعة إلى الأذان، ومن بعد صلاة العصر حتى أذان المغرب، وأخيرًا لحظة شروق الشمس ولحظة غروبها.

وأكد شلبي، على أن هناك مجموعة من فقهاء الشافعية قد استثنوا من الأوقات المنهي عنها للصلاة، بعض الأمور، وهم الصلاة في حرم مكة، مستشهدين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: « يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ، وصلى أي ساعة أحب من ليل أو نهار»، كذلك الصلاة قبل أذان الظهر بربع الساعة لكن في يوم الجمعة.

هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة.. الإفتاء توضح

مسلم يصلي

وعن سؤال هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة، قال الشيخ محمود شلبي، إن هناك ثلاثة أوقات نهى الشرع الحنيف عن صلاة النوافل فيها، وهي بعد صلاة الفجر وقبل الظهر بعشر دقائق، وبعد صلاة العصر، وأن العلماء أجازوا للمسلم أداء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة.

وأكدت دار الإفتاء على ضرورة المحافظة على أداء الصلوات، حيث أن الله تبارك وتعالى في قرآنه أكد على فريضة الصلاة، قال عز وجل: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: 43]، وقال: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238]، وقال: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ [المؤمنون: 9]، وقال عز وجل: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: 45]، ووقَّت الحق تبارك وتعالى لها مواقيت فقال: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا رَقَدَ -نام- أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةِ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14]» رواه مسلمٌ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.