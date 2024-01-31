حكم قضاء الفوائت من الفرائض والسنة.. الإفتاء توضح

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم من فاته صلوات عديدة من الفرائض والسنة، وهل إذا كانت المواظبة على الصلاة بعد ذلك تغني عن قضاء ما فات منها أم لا، مؤكدة أن الله تعالى شرع الصلاة للإنسان تقربًا منه، لذلك يجب الحرص على أدائها والمحافظة على فريضتها.

وقالت دار الإفتاء، إن الصلوات الخمس فرضت ليلة معراج الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلوات الله وتسليماته عليه وآله، وأكد الله تبارك وتعالى في قرآنه على فرضيتها والمحافظة عليها، حيث قال عز وجل: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: 43]، وقال: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238].

وأضافت الإفتاء أنه ورد في كتابه سبحانه وتعالى، عن الصلاة : ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ [المؤمنون: 9]، وقال عز وجل: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: 45]، ووقَّت الحق تبارك وتعالى لها مواقيت فقال: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103].

وتابعت أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «إِذَا رَقَدَ -نام- أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةِ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14]» رواه مسلمٌ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

حكم صلاة السنن لمن عليه فوائت.. الإفتاء تجيب

وعن سؤال ورد للإفتاء المصرية، جاء مضمونه “ما حكم صلاة السنن لمن عليه فوائت؟”، أجابت الدار قائلة: "نقل الطحطاوي في "حاشيته على الدر"، وابن عابدين في "رد المحتار" عن "المضمرات" ما نصهه: الاشتغال بقضاء الفوائت أَوْلَى وأهم من النوافل، إلا سنن المفروضة وصلاة الضحى وصلاة التسبيح والصلوات التي رويت فيها الأخبار، كتحية المسجد والأربع قبل العصر والست بعد المغرب.