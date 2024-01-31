ضبط 38 تاجر عملة بحوزتهم عملات أجنبية مختلفة

وجهت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية ضربات أمنية مكثفة لمرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ونجحت في ضبط 28 قضية بإجمالي 38 متهما خلال 24 ساعة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة خلال 24 ساعة عن ضبط عدد 28 قضية بإجمالي 38 متهما، وبحوزتهم 179،354 دولار أمريكي – 10،971 يورو – 45،336 ريال سعودي – 620 جنيه إسترليني– 146 دينارا كويتيا– 2438 دينارا ليبيا - 285 درهما إماراتيا – 150 روبل روسي – 1000 وون كوريا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي للبلاد وتكثيف الجهود لرصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامي.